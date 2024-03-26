Бетина Попова: у Хендрикс странная позиция и странное видение мира. Я не понимаю её

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» поделилась своим мнением о выступлении Луны Хендрикс на чемпионате мира 2024 года. Напомним, за несколько дней до этого в одном из интервью бельгийка заявила, что российские фигуристки, в том числе те, кто позже попался на допинге, как Камила Валиева, помешали ей выиграть больше медалей в спорте.

Журанков: До чемпионата мира я сказал, что Луна Хендрикс начала очень много говорить — поэтому, скорее всего, не покажет ничего на этом чемпионате мира. Так примерно оно и получилось.

Попова: Согласна. Я просто промолчу про это. У неё странная позиция, я не понимаю её. У девушки очень странное видение мира, что все виноваты вокруг.