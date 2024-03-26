Прокат Домниной и Костомарова на шоу Авербуха в Санкт-Петербурге

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров и его жена, призёр Игр-2010, Оксана Домнина сегодня, 26 марта, выступили с совместным номером на льду СК «Юбилейный». Спортсмены участвовали в ледовом гала-шоу Санкт-Петербургского ледового театра в постановке серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха.

Отметим, что впервые на лёд Костомаров вышел в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха. Также позднее он принял участие в совместном номере с бывшей партнёршей Татьяной Навкой. Фигуристы исполнили программу «Кармен», с которой победили на Играх в Италии.

Напомним, 10 января 2023 года Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования.