«Коляда прыгает гораздо лучше, чем Джейсон». Журанков и Попова — о высоких баллах Брауна

В подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» Андрей Журанков и Бетина Попова обсудили выступление американского фигуриста Джейсона Брауна на чемпионате мира 2024 года, который с 20 по 24 марта проходил в Монреале (Канада). Напомним, фигурист занял итоговое пятое место, не сделав в обеих программах ни одного четверного прыжка. На протяжении многих лет специалисты ставят Брауну высокие компоненты.

Попова: Откуда у Джейсона Брауна вообще такие баллы, я не понимаю. Для меня это загадка. Мне все говорят, что он очень хорошо катается. Я в это верю, конечно, с радостью. Но, по мне, у него очень статичный корпус. Да, он ровненький, дотянутый. Но при этом у него очень ограниченная пластика. У него нет лексики хорошей, интересной в руках. Вполне посредственно.

Журанков: Когда я смотрел эту произвольную программу, я понимал, что эту произвольную программу уже видел.

Попова: 17 раз. Сколько он сезонов катался, вот ровно столько раз. В целом у него всё очень ограничено и выглядит как будто одно и то же. Я поэтому не понимаю, откуда столько баллов, но это лично моё мнение. Я не отрицаю, что он хорошо катается, у него красивый прыжок в шпагат…

Журанков: Ну давай скажем всё-таки, что его тройные прыжки не шедевр-шедевр, что больше так никто тройные не прыгает.

Попова: Да, просто тройные прыжки — хорошие, качественные, классные. Но это не значит, что остальные так не могут.

Журанков: У нас Коляда прыгает тройные прыжки гораздо лучше.

Попова: Симпатичнее. Они визуально эстетичнее выглядят.

Журанков: Миша прыгает выше в два раза, чем Джейсон Браун. Более пролётно. С выездом не меньше, чем у Джейсона Брауна.