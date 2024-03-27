«Они знают, что могут быть лучшими». Попова и Журанков – о паре Метёлкина/Берулава на ЧМ

Спортивный комментатор Андрей Журанков и бывшая фигуристка, выступающая в танцах на льду, а ныне тренер Бетина Попова поделились эмоциями от выступления грузинской пары Анастасия Метёлкина/Лука Берулава на чемпионате мира 2024 года. Напомним, спортсмены по сезону показывали хорошие результаты в коротких программах, но произвольные часто срывали. Эта тенденция продолжилась и на мировом первенстве в Монреале (Канада).

Журанков: Все, наверное, ломают голову – вот этот параллельный юниорский сезон и взрослый сезон… То, что мы увидели, это действительно усталость или какая-то хроническая психологическая сложность? Ребята выкатывают короткую программу хорошо и классно, удачно поставленная, очень легкая, танцевальная, и произвольная уже какой старт не получается.

Попова: Во-первых, мастерская произвольная тяжелее, чем юниорская, добавляется одна поддержка. Мне кажется, это вопрос того, что внутренне они понимают, что могут быть первыми везде и всегда. Но из-за того, что был ряд неудачных стартов, это сильно морально надавливает и физическая усталость тоже. Всё это вместе выдало тот результат, который был на чемпионате мира. Они знают, что могут быть лучшими, что могут выигрывать спокойно вообще у всех, но один раз не получилось, второй раз не получилось и в третий раз вроде бы да, но…

Журанков: Они выиграли юниорский мир, сорвав все прыжковые элементы – и прыжки, и выбросы.

Попова: Получается, что ты вроде знаешь, что ты самый лучший, но вроде и нет. Нужно как-то и себе доказать, а вроде б и просто делать своё дело, и это очень тяжёлый момент для любого спортсмена.

Отметим, что в итоге Метёлкина/Берулава заняли лишь 7-е место на чемпионате мира, хотя имели один из самых сильных технических наборов.