«Это лучше, чем блестящая попа». Попова и Журанков – о выступлении Хендрикс на ЧМ

Бывшая российская фигуристка, а ныне тренер Бетина Попова и спортивный комментатор Андрей Журанков обсудили выступление чемпионки Европы Луны Хендрикс на чемпионате мира 2024 года. Напомним, бельгийка ехала на первенство одним за фаворитов, выиграла «малое золото» по итогам первого дня соревнований, но в произвольной программе допустила ряд ошибок, из-за чего показала лишь 8-й результат и заняла 4-е место по сумме двух программ.

Попова: Я бы сказала, что Луне какие-то недокрутики прощали всё-таки, чуть-чуть моргнули самую малость.

Журанков: Причём моргнули и в короткой, и в произвольной.

Попова: И здесь у меня вопрос к весёлым программам. У неё весёлые программы, и они вроде как по компонентам нравятся судьям, а у меня наоборот совершенно другое ощущение от этих программ.

Журанков: И от короткой, и от произвольной?

Попова: Да.

Журанков: Помнишь, она начинала сезон, у неё был костюм в произвольной с гораздо большим количеством камней и была занавеска, не знаю, как это назвать, и когда она от этого отказалась и стала выходить в чёрных лосинах, для меня это какой-то полутренировочный костюм.

Попова: Это лучше, чем блестящая попа, как по мне. Это симпатичнее (улыбается). Но мне не очень нравится её стиль в этом сезоне вообще – и программы, и это постоянное заигрывание с судьями через борт, и костюмы, как-то это всё мимо меня идёт. Качественное катание Каори, лёгкие тонкие линии Изабо мне куда ближе, чем этот стиль.

Журанков: Ты говоришь о том, что Луна начала эксплуатировать некий внешний образ секс-бомбы фигурного катания.

Попова: Она катала показательный и она была мне куда приятнее, куда интереснее было на неё смотреть, чем в её программах.

Журанков: У меня было ощущение, что её произвольная – как шарик, который сдувается. Она не наполнялась воздухом, шарик не взлетал.