«Он крутой, просто рок-звезда!» Попова оценила сальто Адама Сяо Хим Фа на чемпионате мира

В подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» Бетина Попова и Андрей Журанков обсудили прокат французского фигуриста Адама Сяо Хим Фа на чемпионате мира-2024. Напомним, в короткой программе француз сделал с ошибками все прыжковые элементы, из-за чего опустился на 19-е место. Однако в произвольной программе спортсмен чисто выполнил пять четверных прыжков и два тройных акселя, из-за чего по сумме двух программ переместился на 3-е итоговое место и выиграл бронзовую медаль.

Журанков: Если говорить о постановках, катании, подачи, о новых элементах, желании сказать своё слово, дать свой стиль всему — какое место Адам Сяо Хим Фа занимает в твоём табели о рангах?

Попова: Наверное, первое. Это фантастика — то, что он творит последние сезоны. Даже не сезоны, а из сезона в сезон — это очень круто. Сначала это был для меня Кевин Аймоз, который в каждом прокате, каждой программе пытался делать какие-то перевороты, слайды очень красивые, ещё что-то. Теперь — Адам. Это что-то просто нереальное. Причём всё так эффектно, свежо. Даже те же его «Звёздные войны» я обожаю. Дорожку со световым мечом — ух! Он знает, что он 19-ый. Он катает суперчистый прокат. И зачем ты идёшь на это сальто? А вдруг, а может эти два балла штрафа всё и решат? Но ты идёшь на него и делаешь.

Журанков: А ты думаешь, Адам вообще боролся за пьедестал?

Попова: Я думаю, когда он идеального откатался, он понимал. Он же не дурак.

Журанков: Нет, но он сделал сальто, за который дают минус два.

Попова: Мне кажется он понимал, что может позволить себе. Все спортсмены очень хорошо считают.

Журанков: Зачем тогда это сальто?

Попова: Не знаю. Просто он крутой! Серьёзно, он просто рок-звезда! Моё ощущение реально такое: «Я рок-звезда, мне всё равно. Поставьте мне минус два, я сделаю сальто. Нельзя — мне всё равно. Я сделаю».