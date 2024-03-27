Попова — об Илье Малинине: он неадекватный. Не с нашей планеты. Совершенно ненормальный!

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, высказалась о прокате американского фигуриста русского происхождения Ильи Малинина на ЧМ-2024. Напомним, что в произвольной программе, выполнив шесть четверных прыжков, спортсмен поставил новый мировой рекорд по баллам (227,79 балла), побив результат другого американца — Нэйтана Чена (224,92 балла, которые он получил на финале Гран-при-2018/2019).

Попова: Малинин знал, что его соперник, который претендовал на первое место, откатал так себе. Ты можешь спокойно не рисковать с этим четверным акселем, спокойно идти с тройным акселем. И вообще спокойно, не напрягаясь кататься, и всё хорошо будет у тебя в твоей жизни. И он берёт и делает четверной аксель! И всё остальное тоже делает. Вообще всё делает. И в конце дорожки ещё вставляет этот свой твист — это ужас, он просто неадекватный! (Смеётся). Этот человек просто не с нашей планеты. Совершенно ненормальный!

Но правда, ведь у него какой-то другой стиль мышления, понимания!

Журанков: Конечно, если человек делает четверной лутц — ойлер —тройной флип и в конце тройной лутц — тройной аксель. Нормальный человек это сделает? Не сделает, конечно.