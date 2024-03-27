Попова рассказала о восстановлении Собининой и Ходыкина после травмы партнёрши

Бывшая российская фигуристка, а ныне тренер Бетина Попова рассказала о процессе восстановления и примерных сроках выхода на лёд спортивной пары Таисия Собинина/Денис Ходыкин, которые тренируются в её группе.

«Собинина и Ходыкин спокойно восстанавливаются, втягиваются. У Таси была неприятная травма, и сейчас с этим торопиться нельзя. Не форсируем. Программы обсудили, будем ставить позже», — сказала Попова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, в сезоне-2023/2024 спортивная пара, сформированная в межсезонье 2023 года, приняла участие в двух этапах Гран-при России. Третий этап в Красноярске пара завершила на четвёртом месте. По результатам четвёртого этапа в Казани фигуристы заняли шестое место. В общем зачёте Гран-при спортсмены стали четвёртыми.

Спортсмены пропустили чемпионат России и Спартакиаду сильнейших из-за обострившейся травмы партнёрши.