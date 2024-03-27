«Чемпионат» проводит голосование за лучший танцевальный дуэт по итогам сезона-2023/2024

На «Чемпионате» стартовало подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Первым предстоит выбрать лучший танцевальный дуэт из России и со всего мира по итогам сезона.

В список номинантов входят следующие дуэты:

Александра Степанова и Иван Букин (Россия)

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Россия)

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (Россия)

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Россия)

Екатерина Миронова и Евгений Устенко (Россия)

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия)

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США)

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия)

Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо (Франция)

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата». Голосование за лучший танцевальный дуэт по итогам сезона завершится 29 марта в 10:00 мск.