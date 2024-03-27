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«Чемпионат» проводит голосование за лучший танцевальный дуэт по итогам сезона-2023/2024

«Чемпионат» проводит голосование за лучший танцевальный дуэт по итогам сезона-2023/2024
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На «Чемпионате» стартовало подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Первым предстоит выбрать лучший танцевальный дуэт из России и со всего мира по итогам сезона.

В список номинантов входят следующие дуэты:

  • Александра Степанова и Иван Букин (Россия)
  • Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Россия)
  • Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (Россия)
  • Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Россия)
  • Екатерина Миронова и Евгений Устенко (Россия)
  • Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия)
  • Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)
  • Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США)
  • Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия)
  • Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо (Франция)

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата». Голосование за лучший танцевальный дуэт по итогам сезона завершится 29 марта в 10:00 мск.

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