«Чемпионат» проводит голосование за лучший танцевальный дуэт по итогам сезона-2023/2024
На «Чемпионате» стартовало подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Первым предстоит выбрать лучший танцевальный дуэт из России и со всего мира по итогам сезона.
В список номинантов входят следующие дуэты:
- Александра Степанова и Иван Букин (Россия)
- Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (Россия)
- Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (Россия)
- Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Россия)
- Екатерина Миронова и Евгений Устенко (Россия)
- Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия)
- Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)
- Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США)
- Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия)
- Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо (Франция)
Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата». Голосование за лучший танцевальный дуэт по итогам сезона завершится 29 марта в 10:00 мск.
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