Арсений Федотов — об ожиданиях от перехода во взрослые: думаю выучить четверной аксель

Двукратный победитель первенства России среди юниоров, российский фигурист Арсений Федотов поделился ожиданиями от будущей карьеры. По словам спортсмена, он спокойно ждёт перехода во взрослое фигурное катание и тогда будет думать об изучении более сложных прыжков, в том числе четверного акселя.

«Есть ли желание побыстрее выйти во взрослые? Всему своё время, спокойно жду», — приводит слова Федотова ТАСС.

«Как переносите ответственность лидера? Волноваться в этом сезоне больше начал. Я выступаю достаточно много, получаю опыт. Хотел бы попробовать прыгнуть четверной аксель? Думаю, да, но не в ближайшем будущем», — добавил собеседник агентства.

Ранее фигурист рассказывал, что на активные тренировки его подстёгивает тренер, Этери Тутберидзе.