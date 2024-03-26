Арсений Федотов рассказал о тренировках под руководством Этери Тутберидзе

Российский фигурист Арсений Федотов назвал Этери Тутберидзе мудрым тренером и человеком.

«Как попал в группу Этери Тутберидзе? Меня родители отвели, я тогда особо не разбирался и катался просто, двойные тогда прыгал. Через две недели меня взяли в группу. Этери Георгиевна — очень мудрый и тренер, и человек, она дала очень много разных хороших советов, не могу выделить какой-то определённый.

Как Тутберидзе может подстегнуть во время тренировки? Подстёгивает так, что до конца дня работаешь», — приводит слова Федотова ТАСС.

Напомним, 14-летний фигурист является двукратным победителем первенства России среди юниоров.

Ранее победитель Финала Гран-при среди юниоров Лев Лазарев отреагировал на сравнение его и Федотова с Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.