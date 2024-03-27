Команда Тутберидзе отменила шоу в Перми по техническим причинам

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе сообщила об отмене своего ледового шоу в Пензе по техническим причинам. Изменённый график тура опубликован в соцсетях. Ледовое шоу в Пензе планировалось на 6 апреля.

«Уже совсем скоро мы встретимся с вами в первых трёх городах – Челябинске, Новосибирске и Барнауле (30 марта, 2 апреля и 3 апреля соответственно. – Прим. «Чемпионата»). Но, к сожалению, по техническим причинам наша команда была вынуждена отменить шоу в Пензе 6 апреля. Остальные мероприятия состоятся согласно заранее объявленному расписанию», – написано в заявлении команды Тутберидзе в социальных сетях.

Напомним, с самого начала в качестве участников шоу были заявлены олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил к участию в туре пригласили серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову. Анна Щербакова отказалась от участия в туре из-за травмы.