«Без куска хлеба не останется». Губерниев — о лишении Валиевой президентской стипендии

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что 17-летняя российская фигуристка Камила Валиева перестала получать президентскую стипендию в связи с исключением из состава сборной России, которое, в свою очередь, последовало за дисквалификацией от турниров на четыре года решением CAS по её делу о допинге.

«Камила Валиева не пропадёт. Безусловно, чиновники сейчас действуют согласно букве закона, потому что она выведена из состава национальной команды. Однако Камила как человек, который работает и будет работать на телевидении, будет принимать участие в коммерческих шоу и мастер-классах, останется востребованной.

Переживаю за Валиеву, потому что она дисквалифицирована, и, к сожалению, мы знаем, что это решение несправедливо. Мы так и не узнали правды — что там случилось. Наша защита в деле Валиевой была чёрт знает какая, но без куска хлеба Камила не останется. У нас в стране очень многим труднее, чем ей. Посылаю Валиевой лучи поддержки и не сомневаюсь, что не раз с ней пересечёмся. Камила найдёт, где в стране реализовать свой талант», — приводит слова Губерниева Sport24.