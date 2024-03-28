Щербакова — о победе на Олимпиаде-2022: это такое опустошение и выгорание!

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года российская фигуристка Анна Щербакова вспомнила, с каким трепетом ожидала Олимпиаду и с чем столкнулась после завоевания золотой медали Пекина.

«Ещё до поездки на Олимпиаду слышала, что это вообще что‑то ни с чем не сравнимое, что вы никогда такого не испытывали и это не сравнится ни с какими другими соревнованиями. Я точно могу сказать, что ощутила это на себе.

После победы столкнулась с тем, что это вообще обратные эмоции. Это такое опустошение и выгорание! Только спустя год я отпустила эту ситуацию и смогла, пускай и не бурной реакцией, порадоваться этой медали спокойно и осознанно», — сказала Щербакова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, из-за проблем со здоровьем Анна Щербакова пропускала конкурс капитанов в рамках Кубка Первого канала 2024 года, так как не могла соревноваться. Уже потом стало известно, что спортсменка перенесла операцию на голеностопе.