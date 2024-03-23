Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Каори Сакамото: понимаю, что если вернутся русские, я не смогу выигрывать соревнования

Каори Сакамото: понимаю, что если вернутся русские, я не смогу выигрывать соревнования
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото высказалась о своих победах без российских фигуристок. Напомним, что сегодня, 23 марта, в Монреале (Канада) японка выиграла третье золото чемпионата мира подряд. Все медали были добыты в отсутствие российских спортсменов.

«Верю ли я, что смогу выигрывать и дальше, если вернутся русские фигуристки? Конечно, я хотела бы продолжать побеждать, это ведь естественно, но я отлично понимаю, что не могу быть на вершине вечно. Значит, я должна буду сделать всё, что от меня зависит, и да – я должна буду кататься на порядок лучше.

У меня теперь три золотых медали чемпионата мира, но у каждой своя история. Первую я выиграла всего через месяц после Олимпийских игр в Пекине, я была не в лучшем моральном состоянии – наверное, это можно назвать выгоранием. За этот месяц между Играми и чемпионатом мира произошло много событий, поэтому я сказала себе, что обязана выиграть и не упустить этот шанс. Да, я чувствовала большое давление, но сделала все, что от меня зависело. Следующий сезон был совсем другим. Первую половину я провела не очень хорошо, но чем ближе был чемпионат мира, тем больше я хотела защитить свой титул. Эти эмоции мне очень мешали, если честно. Я допустила тогда глупую ошибку, которая не давала мне покоя очень долго. Так что та победа далась мне очень непросто. У сегодняшней победы был вообще новый сценарий – мне пришлось отыгрываться с четвертого места. Я рада, что прошла через это – и буду еще больше ценить этот опыт. Я очень, очень счастлива», – приводит слова Сакамото Sports.

Отметим, что последней чемпионкой мира до отстранения российских фигуристов в 2022 году становилась Анна Щербакова. Тогда за своё выступление на турнире она набрала 233,17 балла, что почти на 12 баллов превышает результат Каори Сакамоты в этом году.

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Женщины. Произвольная программа
23 марта 2024, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
222.96
2
Изабо Левито
США
212.16
3
Ким Чхэ Ён
Южная Корея
203.59
Материалы по теме
Каори Сакамото стала первой фигуристкой за 56 лет, одержавшей победу на трёх ЧМ подряд
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android