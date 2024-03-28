Щербакова рассказала, как проходит восстановление после операции на голеностопе

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о том, как проходит её восстановление после операции на голеностопе.

«Неделю назад была операция на голеностоп. Восстановление не такое быстрое, но, думаю, всё идет по плану, потихонечку прихожу в себя, всё под контролем врачей», — сказала Щербакова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, из-за проблем со здоровьем Анна Щербакова пропускала конкурс капитанов в рамках Кубка Первого канала 2024 года, так как не могла соревноваться. Уже потом стало известно, что спортсменка перенесла операцию на голеностопе. Щербакова является чемпионкой мира 2021 года. На данный момент официально о завершении спортивной карьеры фигуристка не объявляла, однако в соревнованиях этого сезона не участвовала.