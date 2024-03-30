Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева рассказала, из чего состоит её заработок

Евгения Медведева рассказала, из чего состоит её заработок
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 24-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, из чего состоит её заработок.

«На первом месте – это реклама, на втором – фигурное катание. Это идёт очень параллельно. Первое место делят фигурное катание и реклама. И давайте не забывать, что на YouTube есть такая прекрасная вещь, как рекламная интеграция. Это определённый способ заработка для меня.

Но при этом на первом месте для меня, конечно же, развитие: как личности, как профессионала, как интервьюера. Бесценно, что у меня есть возможность и развиваться, и ещё и зарабатывать на этом. Это же круто, это определённый бизнес для меня», — сказала Медведева на YouTube-канале «Несладкий бизнес».

Материалы по теме
Фигуристка Евгения Медведева сообщила, что финансово поможет семьям погибших в «Крокусе»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android