Фигуристка Евгения Медведева сообщила, что финансово поможет семьям погибших в «Крокусе»

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 24-летняя российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что окажет финансовую помощь семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, а также выразила благодарность ребятам, которые помогали людям выбраться из здания концертного зала во время атаки.

«Прошла ровно неделя после чудовищной трагедии, которая произошла в „Крокусе“. Мы все находимся в шоке и соболезнуем семьям погибшим. Разумеется, и я, и всё моё окружение, поддержим семьи погибших как можем, в том числе финансово. Не вижу смысла рассказывать какие-то детали, есть официальные фонды, которые сейчас собирают деньги, и каждый сам решит, где и как поддержать людей.

Также я хотела бы выразить свое восхищение ребятам, которые рисковали своей жизнью, спасая людей в «Крокусе». И это совершенно юные ребята! Их имена: Артём Филимонов, 14 лет, Виктория Волчихина, 15 лет, Елизавета Терехова, 17 лет и Ислам Халилов, 15 лет. Ребята, вы — настоящие герои! Спасибо вам и вашим родителям!» — написала Медведева в своём телеграм-канале.