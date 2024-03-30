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Источник: Яблоков приостановил тренировки с Ушаковой в академии Плющенко

Источник: Яблоков приостановил тренировки с Ушаковой в академии Плющенко
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Российский фигурист Илья Яблоков прекратил тренировки в танцевальной группе Натальи Линичук, сообщает «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что 20-летний фигурист прекратил тренировки с Ариной Ушаковой. Спортсмен склоняется к отказу от перехода в танцы и начал работу над восстановлением прыжкового арсенала. На текущий момент он выступает в ледовых шоу.

Напомним, в начале февраля этого года Яблоков объявил о переходе в танцы на льду из одиночного катания и старте тренировок под руководством Натальи Линичук в академии Евгения Плющенко. Его партнёршей должна была стать фигуристка Арина Ушакова, с которой он проходил пробы.

Илья Яблоков является чемпионом России среди юниоров и победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

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