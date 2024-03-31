Валиева — единственная россиянка, указывающая ISU доступное время для проверки на допинг

Российская фигуристка Камила Валиева является единственной фигуристкой, которая обязана сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU), в какой часовой отрезок времени она будет гарантировано находиться в ранее указанном месте, чтобы пройти проверку на допинг. Об этом свидетельствуют материалы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Напомним, что в пулы допинг-тестирования ISU на данный момент входят девять представителей российского фигурного катания. Валиева — единственная, кого ISU включил в регистрируемый пул (RTP). Спортсмены из этого пула в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

Если инспектор допинг-контроля в указанное время не застанет спортсмена из RTP-пула на месте, то последний будет считаться нарушившим антидопинговые правила, а в случае трех пропусков допинг-тестов может быть подвергнут дисквалификации.

Отметим, что в расширенный пул тестирования (TP) также включены Софья Акатьева, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Петр Гуменник, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина, Аделия Петросян и Евгений Семененко. Они так же, как и Валиева, должны указывать в ADAMS контактные данные, места постоянного и текущего проживания, календарь соревнований и расписание тренировок, но они освобождены от обязанности каждый день в определенный часовой промежуток времени находиться в известном допинг-офицерам месте.