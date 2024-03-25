Камила Валиева перестала получать президентскую стипендию

17-летняя российская фигуристка Камила Валиева перестала получать стипендию президента Российской Федерации после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по её делу (дисквалификация на четыре года).

Напомним, согласно указу президента РФ от 31.03.2011 №368 именные стипендии выделяются олимпийским чемпионам пожизненно, а серебряным и бронзовым призёрам — в течение периода нахождения в списке кандидатов в сборную команду. Размер стипендии варьируется от 30 до 52 тысяч рублей.

«В соответствии с приказом Минспорта России от 07.03.2024 №263 стипендия президента Российской Федерации выплачивается спортсменам: Никите Кацалапову — чемпиону в командных соревнованиях Олимпийских игр 2014 года в Сочи, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову и Марку Кондратюку — бронзовым призёрам Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине. Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена», — приводит слова представителя пресс-служба Минспорта ТАСС.