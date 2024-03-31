Чайковская — о смерти Дубинской: она была предана своему делу и работала до самого конца

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о смерти Натальи Дубинской, известного тренера, воспитавшего множество чемпионов всероссийского и международного уровней, в том числе Валиеву, Авербуха, Глейхенгауза, Ильиных и других именитых спортсменов.

«Наталья Петровна была замечательным тренером, которая сызмальства растила потрясающих спортсменов, мужчин. У нее была группа, откуда выходили совершенно уникальные спортсмены, которые дальше развивали эту начальную школу. И долгие-долгие годы она была человеком, очень преданным своему делу — до последнего работала. Мне очень жаль. Я с ней была в прекрасных отношениях. Светлая память, уходят лучшие», — приводит слова Чайковской ТАСС.

Напомним, трагическое событие произошло вчера, 30 марта. Об этом сообщил сын Дубинской, известный тренер в танцах на льду Денис Самохин.