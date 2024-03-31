Тренер Горбачёвой: Алина планирует изучать разные элементы ультра-си

Тренер российской фигуристки Алины Горбачёвой, победительницы юниорского чемпионата России в 2023 году, Софья Федченко подвела итоги сезона для своей воспитанницы, а также сообщила о планах на подготовку к следующему.

«Достаточно сложный, эмоциональный сезон, мы рады, что он закончился, в общем и целом он закончился нормально. Свои маленькие задачи выполнили, большие — нет, самое главное, что в сборную попали и будем работать дальше. Планирует ли Алина продолжать изучать тройной аксель? Алина планирует разные элементы ультра-си изучать», — приводит слова Федченко ТАСС.

Напомним, в завершившемся сезоне Алина Горбачёва заняла седьмое место на взрослом чемпионате России. Чемпионат России по прыжкам спортсменка пропустила.