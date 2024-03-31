Пошла по наклонной. Бельгийка Луна Хендрикс катается всё хуже из-за отсутствия россиянок?

При Щербаковой на чемпионате мира — 2021 Луна откаталась лучше, чем неделю назад в Монреале.

Новая чемпионка Европы Луна Хендрикс пугает парадоксальной статистикой: чем дольше российских одиночниц нет на соревнованиях, тем ниже её результаты. Последние три чемпионата мира бельгийская фигуристка стабильно опускается по турнирной таблице. В 2022-м она триумфально взяла серебро, в 2023-м с трудом выиграла бронзу, а в этом году закономерно осталась без пьедестала. И дело отнюдь не в усилении других иностранок. Оценки Луны на главном старте планеты тоже планомерно снижаются.

Как объяснить, что неделю назад в Монреале она набрала за два проката меньше, чем три года назад в Швеции, где состязалась на одном льду с Анной Щербаковой, Елизаветой Туктамышевой и Александрой Трусовой? Похоже, без россиянок Луна напрасно расслабилась, решив, что отныне дорога к медалям будет свободна.

Непобедимых соперниц у неё в действительности сейчас нет. Даже в третий раз застолбившую за собой чемпионство мира японку Каори Сакамото она способна одолеть при чистом катании. Однако Луна сама упускает подбрасываемые фортуной уникальные шансы. Идёт по наклонной, хотя текущая ситуация максимально благоволит её подъёму наверх.

Невольно начинаешь скучать по той Луне, которая стремилась к прогрессу, глядя на наших спортсменок. Если Россию срочно не допустят на международные турниры, не исключено, что одарённая бельгийка продолжит опускаться всё ниже и ниже.

После прорыва на чемпионате мира — 2022 Луна не прогрессирует

Когда в марте 2022-го Россию не допустили на чемпионат мира по фигурному катанию, было ещё непонятно, что это отстранение затянется надолго. Некоторые зарубежные одиночницы наверняка невольно испытали тогда тихую радость. И это абсолютно нормально. В конкуренции с россиянками вероятность прорваться на подиум едва превышала для них нулевую отметку. А тут — внезапный подарок судьбы: как не воспрянуть от нежданной удачи?

Луна Хендрикс Фото: Joosep Martinson/International Skating Union via Getty Images

Бельгийка Луна Хендрикс как раз оказалась в числе тех, кто метил на медали главного старта в сложившихся обстоятельствах. Ранее на чемпионате Европы она завоевала четвёртое место, уступив только нашим спортсменкам, а также получила малое серебро за короткую программу, чему была несказанно рада. Безусловно, она понимала, что в отсутствие фигуристок из России может бороться за попадание в тройку чемпионата мира.

К сожалению, её усердную подготовку нарушила серьёзная травма: разрыв паховой мышцы. Перед поездкой на соревнования она тренировалась всего четыре дня, а напоследок повредила лодыжку. Тем не менее Луна мужественно выдала чистый прокат в короткой программе, а в произвольной не докрутила пару прыжков.

Визуально огрехи остались незаметны, чего не скажешь о плотном бинте, пугающе обхватившем её повреждённую ногу. Фигуристка явно каталась через боль, но не сломилась под её гнётом.

В итоге она набрала в общей сумме 217,70 балла и сенсационно выиграла серебро — первую в истории медаль чемпионата мира в женском одиночном для Бельгии.

Оправившись от травм, Луна начала новый сезон-2022/2023 с усложнённым контентом. В короткой программе успешно переставила каскад тройной лутц — тройной тулуп во вторую половину. В произвольной тоже пыталась все каскады сделать во второй части, но быстро отказалась от этой затеи. Переживать из-за несостоявшегося скачка вперёд ей не пришлось: представительниц России по-прежнему не пускали на международные старты, и перед Луной замаячил титул чемпионки Европы. Обзавестись этим званием, впрочем, она в том году не смогла: проиграла экс-россиянке, а ныне грузинке Анастасии Губановой.

Собраться с силами у бельгийки толком не получилось и к чемпионату мира — 2023, на котором она упала в обеих программах. В короткой — со второго прыжка в каскаде, в произвольной — с тройного лутца во второй половине. К этому лутцу она должна была цеплять двойной тулуп, но пришлось экстренно всё переделывать и добавлять потом тулуп к тройному сальхову.

Не самые убедительные выступления принесли ей суммарные 210,42 балла и бронзу главного старта. После Луна признавалась, что испытывала огромное давление из-за статуса одной из фавориток и долгое время не ощущала былой радости от катания.

Луна каталась лучше на чемпионате мира в конкуренции с нашими

В минувшем сезоне Луне наконец-то удалось забрать желанное золото чемпионата Европы, хотя ни один из прокатов идеальным не вышел. Появилось стойкое подозрение, что она чересчур расслабилась без наших фигуристок. Те подстёгивали её улучшаться, подталкивали на путь прогресса. После Олимпиады она ожидала их возвращения и начала эксперименты по усилению контента. С произвольной не сложилось, зато в короткой каскад из тройного лутца и тройного тулупа прочно закрепился у неё во второй половине. И всё же к третьему чемпионату мира без россиянок Луна махнула рукой и на него.

В Монреале она неожиданно выполнила каскад в короткой программе первым элементом. Былой прогресс канул в лету. Позже она рассказывала, что испытывала боли в бедре при подготовке и почти не тренировалась, чтобы не нагружать травмированную ногу.

Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию доступна в Okko.

Возможно, перенос каскада в первую часть был и правда связан исключительно с травмой. Но более реальным выглядит расклад, что Луна изначально решила подстраховаться на чемпионате мира и не рисковать с далеко не самым надёжным у неё элементом. До травмы она успела накатать новую версию программы.

Стратегия на отказ от прогресса помогла Луне впервые в сезоне откататься абсолютно чисто и выйти на текущее первое место. Главная претендентка на золото, японка Каори Сакамото, расположилась лишь на четвёртой позиции. Бельгийка как никогда была близка к титулу лучшей фигуристки планеты. Но воспользоваться выпавшим шансом она не смогла. В произвольной Луна запорола три прыжковых элемента — на одном из них допустила падение. Кроме того, она растеряла уровни на нескольких непрыжковых. Никакого намёка, что каталась действующая чемпионка Европы.

Стараниями судей Луна чудом преодолела в общей сумме отметку в 200 баллов, набрав 200,25. Но для места на подиуме этой оценки не хватило. Спортсменка стала четвёртой, наметив любопытную тенденцию: с каждым годом без наших фигуристок её результаты на чемпионате мира катятся по наклонной. 2022-й — серебро и 217,70 балла, 2023-й — бронза и 210,42 балла, 2024-й — символическое «дерево» и 200,25 балла.

А ведь три года назад на чемпионате мира в Стокгольме Луна показала пятый результат с оценкой 208,44 балла. Весь пьедестал тогда захватили наши прекрасные Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

Без россиянок Луна определённо расслабилась. В Монреале её подвело не больное бедро, она просто не прикладывает тех же усилий, что в конкуренции с нашими девушками.

И это очень печально. Она одна из немногих, кто бросал им некогда реальный вызов, несмотря на отсутствие ультра-си.