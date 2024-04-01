Галлямов написал «милф-клуб» под фото Худайбердиевой и Константиновой. Елизавета ответила

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, оставил неоднозначную надпись под совместным фото чемпионки России – 2023 в танцах на льду Елизаветы Худайбердиевой и одиночницы Станиславы Константиновой.

«Милф-клуб начал свою работу», — подписал фото девушек Галлямов и выложил в своём телеграм-канале.

На что Худайбердиева незамедлительно отреагировала в своих социальных сетях.

«Сашка всё не переживёт френдзону, только, если мы со Станиславой милфы, то ты давно уже дед», — ответила Галлямову Худайбердиева.

На данный момент неизвестен характер данной публичной переписки. Отметим, что Галлямов в последнее время часто обращает на себя внимание, публикуя различные неоднозначные сообщения. К примеру, в середине марта Александр написал чемпионке Европы – 2024 бельгийке Луне Хендрикс. «Вам смешно, а я не знаю, что делать дальше, если она ответит. Жениться, наверное, рано будет, но заднюю врубать как-то непривычно», — прокомментировал свой поступок фигурист.