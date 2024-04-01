Галлямов: Загитова победила бы в конкурсе по придумыванию несуществующих в природе слов

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы, российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, оставил неоднозначный комментарий в адрес олимпийской чемпионки 2018 года в одиночном разряде, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой.

«На конкурсе по придумыванию несуществующих в природе слов Алина Загитова заняла первое место, просто уточнив правила конкурса», — написал Галлямов в своём телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Загитовой.

Фото: из личного архива Александра Галлямова

Отметим, что Галлямов в последнее время часто обращает на себя внимание, публикуя различные неоднозначные сообщения. К примеру, в середине марта Александр написал чемпионке Европы – 2024 бельгийке Луне Хендрикс. «Вам смешно, а я не знаю, что делать дальше, если она ответит. Жениться, наверное, рано будет, но заднюю врубать как-то непривычно», — прокомментировал свой поступок фигурист.