Домнина рассказала, как дети воспринимают ситуацию со здоровьем Костомарова

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, российская фигуристка Оксана Домнина рассказали, как дети воспринимают его ситуацию со здоровьем.

Домнина: Конечно, с детьми была проведена огромная работа с психологической точки зрения. Но тем не менее сейчас, особенно сын, ему 8 лет, он придумывает постоянно папе какие-то… Недавно вырезал из картона руку, пришел и говорит: одевай.

Костомаров: Туда руку прям вставляешь и у тебя раз — пятерня. Он скотчем все подклеил, из картонки прям кисть сделал. Я говорю: может быть, ты мне в будущем получше руку соорудишь, чтоб была более функциональная. Он ещё какие-то механизмы из лего сделал, чтоб ручка там вылезала, подписывать что-то, — сказали супруги в эфире «Шоу Воли».

Напомним, 10 января 2023 года фигурист был госпитализирован в реанимацию с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего врачами было принято решение об ампутации конечностей. Позднее Костомаров прошёл процедуру протезирования и впервые вышел на лёд в декабре 2023 года, выступив на юбилейном шоу Ильи Авербуха.