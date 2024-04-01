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«Нет ног, нет варенья». Домнина рассказала, как окружение подшучивает над Костомаровым

«Нет ног, нет варенья». Домнина рассказала, как окружение подшучивает над Костомаровым
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Бронзовый призёр Олимпиады-2010, чемпионка мира – 2009, двукратная чемпионка Европы в танцах на льду Оксана Домнина ответила, можем ли шутить над ситуацией, в которую попал её супруг Роман Костомаров.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения.

«Самая популярная шутка, мне говорят: Оксан, у тебя, наверное, когда Рома что-то просит, фраза… Сейчас очень жёстко скажу: нет ног, нет варенья (смеётся). Всё равно так получается, что я полностью помогаю, насколько это возможно и, конечно, если что-то вдруг, шутят, что, если Рома себя будет плохо вести, я могу отвернуться и уйти», — сказала Домнина в эфире «Шоу Воли».

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