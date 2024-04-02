«Тутберидзе уделяет им много времени». Тихонов — о тренировках Бойковой/Козловского

Чемпион мира, Европы и России в парном катании Алексей Тихонов высказался о тренировках своих учеников, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, с Этери Тутберидзе. Напомним, в межсезонье 2023 года спортивная пара перешла в группу к заслуженному тренеру России из группы Тамары Николаевны Москвиной, в которой они занимались более семи лет.

«Этери Георгиевна Тутберидзе уделяет очень много внимания именно катанию и эмоциональной составляющей. Есть ещё много над чем работать. Хочется танцевальных рёбер. Это очень непросто сделать в парном катании, потому что другие стоят задачи — по поддержкам, подкрутам и выбросам. Они много работают над скольжением. Если они смогут это добавить, то будут готовы побеждать не только в России, но и на любых других турнирах. К этому стремится тренерский штаб.

В этом сезоне было волнение на стартах, ребята перешли в другую тренерскую группу. Конечно, они хотят проявить себя максимально. Доля ответственности и напряжения увеличивается кратно. Низкий поклон Тамаре Николаевне Москвиной, которая долгое время их вела, мы продолжаем общаться, встречаясь на соревнованиях, она говорит: «Вот теперь ты понимаешь?», я говорю «Да». Теперь я понимаю, какой объём работы, какая ответственность была возложена на Москвину, а теперь – на другую тренерскую группу. В Центре Этери Тутберидзе все трудятся очень хорошо, потому что по-другому здесь не работает», — приводит слова Тихонова ТАСС.