Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Чемпионат» проводит голосование за лучшего тренера в фигурном катании в сезоне-2023/2024

«Чемпионат» проводит голосование за лучшего тренера в фигурном катании в сезоне-2023/2024
Комментарии

На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершилось голосование за главную сенсацию сезона в фигурном катании, теперь предстоит выбрать лучшего тренера в сезоне-2023/2024.

В список номинантов в категории «лучший тренер сезона» входят:

  • Этери Тутберидзе;
  • Тамара Москвина;
  • Алексей Мишин;
  • Павел Слюсаренко;
  • Олег Татауров;
  • Евгений Рукавицын;
  • Евгений Плющенко;
  • Татьяна Малинина, Роман Скорняков;
  • Светлана Соколовская;
  • Сергей Давыдов;
  • Светлана Панова;
  • Каролина Костнер;
  • Александр Жулин;
  • Соноко Накано;
  • Бенуа Ришо.

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата». Голосование за лучшего тренера сезона завершится 5 апреля в 10:00 мск.

Материалы по теме
Дисквалификация Валиевой помешает Тутберидзе стать лучшей? Выбираем тренера сезона
Рейтинг
Дисквалификация Валиевой помешает Тутберидзе стать лучшей? Выбираем тренера сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android