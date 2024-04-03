«Чемпионат» проводит голосование за лучшего тренера в фигурном катании в сезоне-2023/2024
На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершилось голосование за главную сенсацию сезона в фигурном катании, теперь предстоит выбрать лучшего тренера в сезоне-2023/2024.
В список номинантов в категории «лучший тренер сезона» входят:
- Этери Тутберидзе;
- Тамара Москвина;
- Алексей Мишин;
- Павел Слюсаренко;
- Олег Татауров;
- Евгений Рукавицын;
- Евгений Плющенко;
- Татьяна Малинина, Роман Скорняков;
- Светлана Соколовская;
- Сергей Давыдов;
- Светлана Панова;
- Каролина Костнер;
- Александр Жулин;
- Соноко Накано;
- Бенуа Ришо.
Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата». Голосование за лучшего тренера сезона завершится 5 апреля в 10:00 мск.
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