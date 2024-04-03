«Чемпионат» проводит голосование за лучшего тренера в фигурном катании в сезоне-2023/2024

На «Чемпионате» проходит подведение итогов сезона-2023/2024 в фигурном катании. Ранее завершилось голосование за главную сенсацию сезона в фигурном катании, теперь предстоит выбрать лучшего тренера в сезоне-2023/2024.

В список номинантов в категории «лучший тренер сезона» входят:

Этери Тутберидзе;

Тамара Москвина;

Алексей Мишин;

Павел Слюсаренко;

Олег Татауров;

Евгений Рукавицын;

Евгений Плющенко;

Татьяна Малинина, Роман Скорняков;

Светлана Соколовская;

Сергей Давыдов;

Светлана Панова;

Каролина Костнер;

Александр Жулин;

Соноко Накано;

Бенуа Ришо.

Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте «Чемпионата». Голосование за лучшего тренера сезона завершится 5 апреля в 10:00 мск.