Дисквалификация Валиевой помешает Тутберидзе стать лучшей? Выбираем тренера сезона

Каким бы талантливым и трудолюбивым ни был фигурист, добиться высоких результатов, занимаясь без тренера, невыполнимая задача. Тот же олимпийский чемпион Нэйтан Чен, практиковавший самостоятельную подготовку из-за учёбы в Йельском университете, постоянно консультировался с Рафаэлем Арутюняном по видеосвязи и регулярно приезжал к нему на сборы.
Стоя за бортиком на соревнованиях, тренеры зачастую переживают даже больше, чем их воспитанники, катая программу. Проживают каждый момент выступления, словно сами находятся на льду. Невозможно переоценить их роль в карьере спортсменов. Каждая медаль — плод усилий с обеих сторон.
Конец сезона — отличный повод вспомнить тех, кто старательно вёл фигуристов к медалям и титулам. И, конечно, выбрать того, кто в наибольшей степени заслуживает на данный момент звания лучшего. Внизу 15 номинантов, голосуйте!
- Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять кого-то из тренеров в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
Этери Тутберидзе
Подопечные Тутберидзе в этом сезоне феерили как на взрослых, так и на юниорских турнирах. Аделия Петросян стала чемпионкой России и победительницей Спартакиады сильнейших, а 13-летняя Маргарита Базылюк не только выиграла первенство России, но и разгромила всех, включая старших коллег, на прыжковом турнире. А вне конкурса юная спортсменка исполнила тогда уникальный каскад из двух квадов: четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов.
Радовали на турнирах и парни «Хрустального». Даниил Самсонов совершил поразительный рывок под конец соревновательного года, круче всех откатавшись в произвольной на Кубке Первого канала. 14-летний Арсений Федотов во второй раз завоевал золото первенства России и, как и Базылюк, оказался лучшим на прыжковом турнире. А ведь ему противостояли наши сильнейшие мужчины!
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский хотя не добились желанного лидерства среди спортивных пар, всё равно, безусловно, успешно провели этот сезон. На прыжковом чемпионате России фигуристы бесстрашно штурмовали четверной выброс и были близки к покорению невероятно опасного элемента.
Тамара Москвина
Под руководством Тамары Николаевны Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили практически на всех стартах в этом сезоне. Лишь на прыжковом чемпионате России им досталась бронза, но к ней добавили также специальный приз — за исполнение лучшего выброса. Грамотная работа Москвиной традиционно прослеживалась от проката к прокату Насти и Саши. Если на первом турнире они ещё не звенели формой, то на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших максимально блистали.
А как они зажигали на турнире шоу-программ «Русский вызов»! Их классная показательная программа по мотивам фильма «12 стульев» привела в полный восторг зрителей и однозначно заслуживала место в тройке призёров.
Алексей Мишин
Ученик Алексея Николаевича Евгений Семененко во второй раз стал чемпионом России, а затем подтвердил своё лидерство среди наших мужчин и на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. При этом одиночнику удаётся совмещать тренировки и соревнования со сложной учёбой в медицинском университете. Без продуманной работы Мишина едва ли это было возможно.
В феврале на Первом канале вышел документальный фильм о Профессоре, где он раскрылся с новых сторон и, как всегда, произвёл впечатление мудростью и философским взглядом на окружающий мир.
Павел Слюсаренко
Невозможно перестать удивляться, как Павлу Слюсаренко удаётся растить сразу несколько шикарных спортивных пар. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков завоевали бронзу чемпионата России, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов продемонстрировали космическую четверную подкрутку и показали третий результат на Спартакиаде сильнейших, а Елизавета Осокина и Артём Грицаенко победили на прыжковом турнире в личном зачёте, обыграв даже Мишину/Галлямова и Бойкову/Козловского.
Кроме того, Слюсаренко помогает с парниками команде Этери Тутберидзе, хотя для этого ему приходится приезжать в Москву из Перми, где и находится его славная школа.
Олег Татауров
Подопечный Олега Татаурова Владислав Дикиджи — настоящее открытие минувшего сезона. Ворвавшись на взрослые старты после юниорской карьеры, фигурист мгновенно расчистил себе место под солнцем. На большинстве соревнований он поражал невероятной стабильностью на прыжках и всего один балл уступил Семененко на чемпионате России. Под конец сезона Влад разучил четверной аксель и благополучно приземлил его на тренировке. А ещё он поспорил с Александром Галлямовым, что до конца лета выполнит прыжок в пять оборотов. Без грамотного тренерского подхода о таких успехах едва ли можно мечтать.
Татьяна Малинина, Роман Скорняков
Бывшие россияне Татьяна Малинина и Роман Скорняков воспитали для США поистине выдающегося одиночника: их сын Илья Малинин уже два года будоражит мир фигурного катания, исполняя на соревнованиях феноменальный четверной аксель. И всё же в этом сезоне достижения Ильи особенно впечатляют.
Американец завоевал золото в финале Гран-при, где первым в истории прыгнул кваксель в короткой программе, и обзавёлся титулом чемпиона мира, безукоризненно откатав оба соревновательных дня в Монреале. В произвольной спортсмен без проблем сделал шесть квадов, включая роскошный четверной аксель и установил новый мировой рекорд по технической оценке — 137,18 и баллам за произвольную — 227,79.
Светлана Соколовская
Спартакиада сильнейших в Магнитогорске ознаменовалась двумя очень яркими событиями, связанными с подопечными Светланы Соколовской. Марк Кондратюк триумфально взял серебро и вернулся к себе времён олимпийского сезона: боролся в произвольной за каждый прыжок и едва не обогнал Семененко, уступив ему исключительно в компонентах. Александр Самарин неожиданно объявил о завершении карьеры, заставив взгрустнуть многочисленных болельщиков. Его тандем с Соколовской был одним из любимейших у публики. Тренер верила в Сашу до самого конца и была рядом в самые трудные минуты.
Евгений Плющенко
Хотя в этом сезоне так и не состоялся дебют во взрослых сильнейшей юниорки Евгения Плющенко Вероники Жилиной, Софья Муравьёва в одиночку прекрасно защищала честь родных «Ангелов». На чемпионате России она выиграла серебро, исполнив два шикарных тройных акселя на две программы. Путь к этому успеху оказался тяжёлым. На этапе российского Гран-при в Москве Соня трижды упала с коварного ультра-си: один раз в короткой, два раза в произвольной. Однако продуманная подготовка к главному турниру принесла плоды. Плющенко очень гордился ученицей и определённо разглядел в её серебре нотки золотого отлива.
Евгений Рукавицын
Хотя мужчины в группе Евгения Рукавицына не добрались до подиума чемпионата России и Спартакиады сильнейших, это удалось сделать его новой воспитаннице Анне Фроловой. На Спартакиаде в Магнитогорске фигуристка завоевала серебро, да и по ходу сезона неизменно радовала великолепными стабильными выступлениями.
На международной арене Рукавицын отличился благодаря Анастасии Губановой, представляющей сборную Грузии. Одиночница заняла второе место на чемпионате Европы, отстав от победившей Луны Хендрикс на весьма спорный один балл.
Сергей Давыдов
Воспитанник Сергея Давыдова 14-летний Лев Лазарев отнюдь не по-детски феерил в этом сезоне. На прыжковом чемпионате России парень занял второе место и получил два специальных приза: за лучший сольный прыжок и каскад из пяти элементов. На первенстве России Лев уступил вечному сопернику Федотову, но в финале юниорского Гран-при России отвоевал долгожданное золото. Под руководством Давыдова фигурист уверенно осваивает сложнейшие ультра-си и верит, что сможет выучить четверной аксель.
Каролина Костнер
Знаменитая итальянская одиночница нашла себя по другую сторону бортика, начав сотрудничать с японцем Юмой Кагиямой. Фигурист долго восстанавливался от серьёзной травмы, но теперь снова покоряет вершины большого спорта. На чемпионате четырёх континентов Юме не было равных, а на чемпионате мира он проиграл лишь Малинину и уверенно взял серебро. С поддержкой Костнер он заново раскрылся на льду и примерил оригинальный современный образ в короткой программе.
Светлана Панова
Ученица Светланы Пановой Ксения Синицына всегда выделялась на соревнованиях изумительным скольжением и пониманием музыки, но именно в этом сезоне их совместные труды принесли высокие результаты на стартах. Ксюша победила на одном из этапов Гран-при России, взяла бронзу на Спартакиаде сильнейших и должна получить ещё две бронзы после пересмотра итогов этапа в Москве и чемпионата России.
Известно, что Ксюша изучает четверной прыжок, но тренер её не торопит и делает ставку на стабильность. Такая стратегия позволяет взрослой девушке не поломаться на опасных элементах и спокойно развиваться в спорте.
Александр Жулин
Под руководством Александра Жулина в этом сезоне на соревнования в танцах на льду вернулись Александра Степанова и Иван Букин. Яркий танцевальный дуэт пропустил целый год из-за беременности партнёрши, но сразу вернул себе лидерские позиции на всех российских состязаниях. Прежде Саша и Ваня не тренировались у Жулина, но он быстро нашёл к ним подход и теперь старательно ведёт к новым спортивным вершинам.
Группа известного специалиста пополнилась и другим сильным дуэтом — Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина. Фигуристы прочно заняли второе место на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших, доказав, что их переход к Жулину не был напрасен.
Казавшийся перспективным союз Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда, к сожалению, внезапно распался. Тем не менее спортсмены успели запомниться публике интересными постановками и были очень близки к захвату третьей ступени пьедестала на чемпионате России.
Соноко Накано
Японская специалистка Соноко Накано привела Каори Сакамото к третьему титулу чемпионки мира в женском одиночном виде. Несмотря на отсутствие наших девушек, добиться этого было непросто. Каори с тренером провела потрясающую работу, чтобы поддерживать отличную форму на протяжении всего сезона и раз за разом подтверждать статус фаворита.
Особенно ценной стала победа Каори в финале Гран-при, так как в прошлом году она его провалила. Зато сейчас собрала почти все основные титулы в фигурном катании. Не хватает только звания олимпийской чемпионки.
Бенуа Ришо
Француз Бенуа Ришо больше известен как гениальный постановщик с новаторским взглядом на программы в фигурном катании. Но и на тренерском поприще он достойно занимает место в первых рядах. Его сотрудничество с соотечественником Адамом Сяо Хим Фа получилось очень эффективным. Фигурист выиграл большинство своих стартов, а на чемпионате мира совершил грандиозный скачок с 19-го места после короткой до третьей позиции в финальной турнирной таблице. Сам Бенуа признался позже, что напутствовал Адама продолжать сражаться и сказал, что верит в него.
«Всё внутри тебя. Тебе просто нужно отпустить это. Верю в тебя. И пойдём драться и сражаться, если ты хочешь быть настоящим чемпионом», — поделился Ришо в пресс-зоне чемпионата мира после проката Адама Сяо Хим Фа.