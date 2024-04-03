Дисквалификация Валиевой помешает Тутберидзе стать лучшей? Выбираем тренера сезона

Каким бы талантливым и трудолюбивым ни был фигурист, добиться высоких результатов, занимаясь без тренера, невыполнимая задача. Тот же олимпийский чемпион Нэйтан Чен, практиковавший самостоятельную подготовку из-за учёбы в Йельском университете, постоянно консультировался с Рафаэлем Арутюняном по видеосвязи и регулярно приезжал к нему на сборы.

Стоя за бортиком на соревнованиях, тренеры зачастую переживают даже больше, чем их воспитанники, катая программу. Проживают каждый момент выступления, словно сами находятся на льду. Невозможно переоценить их роль в карьере спортсменов. Каждая медаль — плод усилий с обеих сторон.

Конец сезона — отличный повод вспомнить тех, кто старательно вёл фигуристов к медалям и титулам. И, конечно, выбрать того, кто в наибольшей степени заслуживает на данный момент звания лучшего. Внизу 15 номинантов, голосуйте!

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