Двукратный чемпион мира Ставиский: Степанова и Букин по катанию не дотягивают в целом

Двукратный чемпион мира Максим Ставиский в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» оценил уровень действующих чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина.

Ставиский: Короткая Саши с Ваней не дотягивала, на мой взгляд. У них музыка поменялась, а движения остались в том же ритме. Это мне бросилось в глаза. Хотя по катанию – они катаются, они красивые, высокие, Ваня явно симпатичнее, чем Бэйтс, Сашка тоже никому из девчонок не уступает. Но по катанию не дотягивают в целом.

Журанков: Они были бы где-то четвёртыми на мире?

Ставиский: Да, на мой взгляд. Чего не хватает для первого… Когда ты соревнуешься на мировой арене, у тебя есть спарринг-партнёры, они тебя подгоняют. А тут ты завяз вот в этом закрытом пространстве, и ты там ещё и король. Но они пытаются, им интересно что-то сделать. Пусть сначала кто-то попытается Ваню с Сашей в России обыграть.

Журанков: Как паре Степанова/Букин искать – может быть, даже не мотивацию, мы часто говорим про мотивацию…

Ставиский: У них есть мотивация, они катаются и получают удовольствие.

Журанков: Значит, надо совершенствоваться в каких-то новых стилях…

Ставиский: Они пробуют, они пытаются.

Журанков: Но программу твою оставили, которую ещё у Жук/Свинина ставили.

Ставиский: Да, мне приятно (улыбается). Хорошо, значит, понравилась. Катали, смотрю, там всё почти в первозданном виде и осталось. Для меня это комплимент.

Журанков: Для тебя – комплимент, а с точки зрения развития пары…

Ставиский: Ты намекаешь, что я их…

Журанков: Нет, я хочу, чтоб ты, как человек, который внутри этой работы, рассказал, как происходит дальше следующий шаг.

Ставиский: Они могут пригласить какого-нибудь хореографа, с которым они раньше не работали, он может в них вложить какой-то другой стиль по корпусу. Ногами уже все всё сделали, что мы можем ещё придумать?