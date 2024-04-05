Москвина — лучший тренер сезона по версии читателей «Чемпионата», Тутберидзе — девятая
Сегодня, 5 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за лучшего тренера по фигурному катанию сезона-2023/2024. По итогам голосования лучшим тренером была признана Тамара Москвина, под руководством которой спортивная пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова одержала победу почти на всех стартах в сезоне. В тройку лидеров также вошли тренеры Алексей Мишин и Евгений Плющенко, а Этери Тутберидзе заняла девятое место.
Лучший тренер сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата».
- Тамара Москвина.
- Алексей Мишин.
- Евгений Плющенко.
- Олег Татауров.
- Татьяна Малинина, Роман Скорняков.
- Светлана Соколовская.
- Евгений Рукавицын.
- Светлана Панова.
- Этери Тутберидзе.
- Каролина Костнер.
- Павел Слюсаренко.
- Сергей Давыдов.
- Соноко Накано.
- Александр Жулин.
- Бенуа Ришо.
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