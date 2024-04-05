Москвина — лучший тренер сезона по версии читателей «Чемпионата», Тутберидзе — девятая

Сегодня, 5 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за лучшего тренера по фигурному катанию сезона-2023/2024. По итогам голосования лучшим тренером была признана Тамара Москвина, под руководством которой спортивная пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова одержала победу почти на всех стартах в сезоне. В тройку лидеров также вошли тренеры Алексей Мишин и Евгений Плющенко, а Этери Тутберидзе заняла девятое место.

Лучший тренер сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата».