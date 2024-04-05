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Москвина — лучший тренер сезона по версии читателей «Чемпионата», Тутберидзе — девятая

Москвина — лучший тренер сезона по версии читателей «Чемпионата», Тутберидзе — девятая
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Сегодня, 5 апреля, на «Чемпионате» завершилось голосование за лучшего тренера по фигурному катанию сезона-2023/2024. По итогам голосования лучшим тренером была признана Тамара Москвина, под руководством которой спортивная пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова одержала победу почти на всех стартах в сезоне. В тройку лидеров также вошли тренеры Алексей Мишин и Евгений Плющенко, а Этери Тутберидзе заняла девятое место.

Лучший тренер сезона-2023/2024. Результаты голосования «Чемпионата».

  1. Тамара Москвина.
  2. Алексей Мишин.
  3. Евгений Плющенко.
  4. Олег Татауров.
  5. Татьяна Малинина, Роман Скорняков.
  6. Светлана Соколовская.
  7. Евгений Рукавицын.
  8. Светлана Панова.
  9. Этери Тутберидзе.
  10. Каролина Костнер.
  11. Павел Слюсаренко.
  12. Сергей Давыдов.
  13. Соноко Накано.
  14. Александр Жулин.
  15. Бенуа Ришо.
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