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Галлямов поблагодарил читателей «Чемпионата» за признание Москвиной лучшим тренером сезона

Галлямов поблагодарил читателей «Чемпионата» за признание Москвиной лучшим тренером сезона
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы, российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поблагодарил читателей «Чемпионата» за признание Тамары Москвиной лучшим тренером сезона по результатам голосования на сайте.

«Читатели «Чемпионата» продолжают радовать!

Тамара Николаевна — лучший тренер сезона!» — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Напомним, в минувшем сезоне под руководством Москвиной Мишина и Галлямов стали чемпионами России, победителями Спартакиады сильнейших, победителями этапов Гран-при страны в Омске и Казани.

В тройку лидеров голосования «Чемпионата» также вошли тренеры Алексей Мишин и Евгений Плющенко, а Этери Тутберидзе заняла девятое место.

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