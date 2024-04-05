Галлямов поблагодарил читателей «Чемпионата» за признание Москвиной лучшим тренером сезона

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы, российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поблагодарил читателей «Чемпионата» за признание Тамары Москвиной лучшим тренером сезона по результатам голосования на сайте.

«Читатели «Чемпионата» продолжают радовать!

Тамара Николаевна — лучший тренер сезона!» — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Напомним, в минувшем сезоне под руководством Москвиной Мишина и Галлямов стали чемпионами России, победителями Спартакиады сильнейших, победителями этапов Гран-при страны в Омске и Казани.

В тройку лидеров голосования «Чемпионата» также вошли тренеры Алексей Мишин и Евгений Плющенко, а Этери Тутберидзе заняла девятое место.