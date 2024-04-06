Елена Вайцеховская: сальто гораздо менее рискованно, чем любой из четверных прыжков

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская оценила инициативу ISU разрешить сальто в фигурном катании.

«Не понимаю дискуссий вокруг многострадального заднего сальто в фигурном катании. Если правильно оцениваю ситуацию, даже в случае положительной резолюции, заднее сальто будет разрешено в фигурном катании, как хореографический элемент, не имеющий базовой стоимости. В таком случае, какая вообще разница, что именно этим хореоэлементом является? С позиции здравого смысла, появление подобных фишек в арсенале фигуристов — очень неплохой шанс добавить виду спорта зрелищности и дополнительного интереса. В плане якобы повышенного травматизма — чушь. Заднее сальто даёт фигуристу гораздо меньший диапазон риска, нежели любой из четверных прыжков. По исполнению оно примитивно что на акробатической дорожке, что на льду» — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 6 апреля, стало известно, что сальто могут разрешить исполнять на соревнованиях уже на ближайшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который состоится в июне в Лас-Вегасе. Сейчас фигуристам запрещено выполнять этот элемент во время выступлений. Правда, в качестве наказания у спортсменов вычитают всего два балла из суммы программы.