Видео: Владислав Дикиджи исполнил сложнейший каскад с четверным риттбергером

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Российский фигурист Владислав Дикиджи, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024, исполнил на тренировке сложнейший каскад — четверной риттбергер — тройной риттбергер — тройной риттбергер.

Видео спортсмен опубликовал в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Дикиджи стал первым россиянином, которому удалось исполнить четверной аксель на тренировке. До этого единственным человеком, выполняющим этот сложнейший элемент, являлся фигурист из США Илья Малинин.

Ранее Владислав Дикиджи заявлял, что стремится повторить контент американца на соревнованиях. Отметим, что на чемпионате мира 2024 года в Монреале Малинину удалось исполнить шесть четверных прыжков.