Трусова и Самоделкина побывали на Comedy Club и сделали фото с Павлом Волей

Российские фигуристки Александра Трусова и Софья Самоделкина стали гостями Comedy Club и сделали фото с Павлом Волей. Об этом Софья сделала запись в своём телеграм-канале.

«Невероятные эмоции! Посмеялись от души с лучшими девчонками», — написала Самоделкина под постом.

Напомним, в этом году Самоделкина перешла в академию Евгения Плющенко, покинув тренера Светлану Соколовскую, но карьеру завершать не планирует и заявила, что только от неё самой зависит, сколько она будет кататься. Были версии, что она выступит на чемпионате Казахстана, но, по словам фигуристки, туда поехать не получилось.

Призёр Олимпийских игр Александра Трусова не выступала в сезоне-2023/2024, но о завершении карьеры официально не сообщала.