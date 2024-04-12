Пётр Гуменник: люблю контрасты, в новом сезоне могут быть эксперименты

Серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, какими видит свои новые программы на следующий сезон.

«Я люблю контрасты. Если короткую, например, можно полностью взять энергичную или плавную, то в произвольной, мне кажется, можно взять что-то, что бы сочетало в себе обе эти стороны, и я бы мог на протяжении программы менять. Могут быть эксперименты, да. Идеи новые есть», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гуменник в данный момент находится в Москве, где выступает на шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Отметим, что сегодня, 12 апреля, на «Чемпионате» вышло большое эксклюзивное интервью с Петром Гуменником.