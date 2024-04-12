Фигурист Галлямов заявил, что уверен в будущем чемпионстве «Зенита»

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, считает, что футбольный клуб «Зенит» не упустит титул чемпиона РПЛ в текущем сезоне. В частности, Галлямов поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Краснодаром» в 24-м туре лиги. На данный момент сине-бело-голубые опережают «быков» в турнирной таблице лишь на одно очко.

«Краснодар» — очень яркая команда, но уверен, что «Зенит» не будет упускать чемпионство. В этом году петербуржцы дали повод для конкуренции, завтра «Зенит» закроет все вопросы. Я бы с радостью поехал в Краснодар на матч! Я ехал с Жулиным в Сочи на матч «Зенита», но в Краснодар тяжело доехать. Я планирую скоро поехать в Екатеринбург и схожу на «Урал», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.