Малинин: после церемонии ЧМ-2024 я впервые слышал, как мама плачет от счастья

Чемпион мира 2024 года, победитель финала Гран-при американский фигурист Илья Малинин рассказал, почему практически на все соревнования с ним ездит папа, а не мама. Напомним, оба родителя Малинина — Татьяна Малинина и Роман Скорняков — являются уроженцами России, которые в своё время выступали за Узбекистан, а позднее переехали в Америку. Малинин родился уже в США и представляет именно эту страну на соревнованиях.

«Мама не ездит, потому что она слишком сильно переживает, для неё это огромный стресс. Мама даже мои выступления в прямом эфире не смотрит – только в записи. И только после того, как ей позвонит папа и скажет результат. Как только мы вышли из кисс-энд-край – папа первым делом звонит маме. После церемонии награждения на чемпионате мира сразу позвонила мама? Да, я впервые слышал, как она плачет от счастья – настолько её переполняли эмоции. Так что для меня это был тоже очень проникновенный и трогательный момент», — сказал Малинин.