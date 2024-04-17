«Русские русскую травят». Медведева — о сложных отношениях со спортивными журналистами

Двукратная чемпионка мира и Европы, вице-чемпионка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева высказалась о сложных отношениях со спортивными журналистами. По словам фигуристки, во время ковида, когда она застряла в Японии, её начали сильно травить, хотя надо было, наоборот, сплотиться вокруг российского спортсмена, оказавшегося в сложной ситуации. Всё изменилось только в последние годы в связи с отстранением от международных стартов.

«Когда я во время ковида застряла в Японии, действительно застряла, один человек кинул эту историю, за деньги. Мол, давайте напишем, что Медведеву травят японцы и не хотят её у себя видеть (Евгения имеет в виду критику, что она якобы нарушала коронавирусные ограничения. — Прим. «Чемпионат»). Все российские СМИ накинулись: «А давайте!» Не выясняя почему, зачем… Что за бред? Русские русскую травят, вот нафига это? Наоборот, тогда надо было поддерживать. Благодаря драматичным событиям в спорте наконец журналистика начала спортсменов поддерживать. Я очень долго этого ждала, жаль, что я этого не дождалась за свою спортивную карьеру. Сейчас, когда мы варимся внутри страны, современная спортивная журналистика поняла, что надо своего, российского спортсмена поддерживать и меньше нападать», — приводит слова Медведевой «Спорт-экспресс».