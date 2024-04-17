Илья Малинин сообщил, что самостоятельно поставил себе программу

Американский фигурист Илья Малинин, в сезоне-2023/2024 выигравший все главные титулы в мужском одиночном фигурном катании — чемпионат мира и финал Гран-при —сообщил, что самостоятельно от начала и до конца поставил себе программу.

«Я вообще стараюсь привнести что-то в каждую из своих постановок, добавить хореографию, мне это важно.

Мне хотелось бы поставить себе программу – от начала и до конца. Чтобы я отвечал за каждое движение и мне бы никто не помогал. Не хочется раскрывать всех секретов, но я уже над этим работаю», — сказал Малинин.

Отметим, что неизвестно, речь идёт о соревновательной программе на следующий сезон или о показательном номере.

Ранее фигурист сообщал, что точно поменяет программы, с которыми выступал в этом сезоне.