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Горелкин — о Леонтьевой: мы понимаем, что романтические отношения создадут много проблем

Горелкин — о Леонтьевой: мы понимаем, что романтические отношения создадут много проблем
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Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду со своей партнёршей Софьей Леонтьевой, рассказал, почему партнёры не стремятся начинать романтические отношения друг с другом. Отметим, что в своих социальных сетях дуэт выкладывает довольно провокационные фотографии, однако отношения отрицает.

«Как в таком формате избежать романтических отношений? У нас обоих есть понимание, что романтические отношения создадут ещё больше проблем. Так что свободное время мы стараемся проводить не вместе. Мы все люди, устаём друг от друга. Мы с утра до вечера вместе, надо созвониться, что-то обсудить, куда-то съездить. Это наша работа, без этого никуда. Если мы не будем как-то отдыхать друг от друга, делать вид, что этого человека нет на эти два дня, то невозможно восстановиться и дальше работать», — приводит слова Горелкина Sport24.

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