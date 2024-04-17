Фото: Илья Авербух начал работу над новой короткой программой для Мишиной/Галлямова

Олимпийский призёр в танцах на льду, известный хореограф-постановщик Илья Авербух сообщил о начале работы над новой короткой программой для бронзовых призёров Олимпийских игр 2022 года в Пекине в личном зачёте, чемпионов мира, Европы и России спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«На днях по приглашению Тамары Николаевны Москвиной (тренера спортсменов. — Прим. «Чемпионата») я отправился в Санкт-Петербург для совместной работы над короткой программой для чемпионов мира и действующих чемпионов России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова», — написал Авербух в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Ильи Авербуха

Напомним, недавно фигуристы принимали участие в туре заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, выступив в ледовых шоу в двух городах — в Москве и Санкт-Петербурге.