Тарасова — о завершении карьеры Талалайкиной: вы что, за каждым говном следите?

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась о завершении карьеры бронзового призёра Кубка России — 2020 21-летней фигуристки Марии Талалайкиной. Тарасова заявила, что российская фигуристка могла и не объявлять об уходе из спорта, потому что её почти никто не помнит.

«А вы её запомнили? Вот и я нет. Она могла даже не объявлять о завершении карьеры, мало кто её помнит. Она не была в сборной команде, так о ком вы пишете? Зачем, кому вы хотите сделать хорошо? Вы что, за каждым говном следите что ли? Я её не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, в 2021 году Талалайкина получила разрешение на смену гражданство, так как хотела выступать за сборную Италии. В 2022 году спортсменка вернулась в России, потому что не смогла получить вид на жительство.