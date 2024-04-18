Милохин: у Медведевой ревнивый парень, странно предлагать мне позвать её на отдых

Известный российский блогер Даня Милохин во время общения с подписчиками с социальных сетях высказался о двукратной чемпионке мира и Европы в женском одиночном катании российской фигуристке Евгении Медведевой. Блогеру предложили пригласить спортсменку на отдых, что вызвало недоумение со стороны блогера.

«При чём тут я? Странно, что ты предлагаешь мне позвать Женю. Странно. У неё есть ревнивый парень, давай это сделает он всё-таки. Представь, я пишу: «Привет, тебе пора отдохнуть. Давай, может, съездим на отдых вместе», — сказал Милохин.

Напомним, Даня Милохин выступал в паре с Евгенией Медведевой на шоу Первого канала «Ледниковый период». Спустя несколько выпусков блогер решил покинуть проект и уехал из России.