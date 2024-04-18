Стало известно, кто поставит Петру Гуменнику новую произвольную программу

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что поставит произвольную программу неоднократному призёру чемпионатов России, победителя финала Гран-при России – 2023 Петру Гуменнику на следующий сезон.

«Договорились о том, чтобы поработать над произвольной программой с Петром Гуменником. Для меня это будет первый опыт работы с Петром. Думаю, что будет интересно, всё запланировали уже», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Личным тренером 22-летнего Гуменника в данный момент является Вероника Дайнеко. До неё он работал в штабе Алексея Мишина.

Отметим, что ранее, 12 апреля, на «Чемпионате» вышло большое эксклюзивное интервью с Петром Гуменником.