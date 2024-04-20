Юрист: случай с допингом китайских пловцов нельзя использовать для апелляции Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила о том, что случай китайских пловцов, у которых в организме был обнаружен запрещённый препарат триметазидин, нельзя сравнивать с ситуацией российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Как я поняла, они объяснили наличие допинга в организме случайным попаданием. Такие дела очень тяжело доказываются. Особенно когда идёт речь о всей сборной, включая олимпийских чемпионов. Если же сравнивать с ситуацией Валиевой, то каждое дело рассматривается индивидуально. И в каждом деле есть свои объяснения. Как мы знаем из решения Спортивного арбитражного суда, объяснение, предоставленное защитой Валиевой, не устроило. А в случае с китайцами, видимо, устроило. Это никак не может быть использовано. Не вижу никак, чтобы тут были похожие обстоятельства, чтобы это можно было использовать как прецедент»,— приводит слова юриста Анцелиович «Матч ТВ».

Отметим, что ВАДА поддержало решение китайской стороны не отстранять пловцов этой сборной, пойманных на триметазидине.

Фигуристка Камила Валиева по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) была дисквалифицирована на четыре года, а также лишена всех медалей с момента взятия загрязнённой пробы, в том числе золота на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России.