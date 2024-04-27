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Ледовые шоу весной-2024: туры Плющенко, Тутберидзе, Авербуха, новые форматы, хедлайнер Трусова

Ледовые шоу в упадке? Изучаем календарь туров Авербуха, Плющенко и Тутберидзе
Анастасия Матросова
Ледовые шоу весной-2024
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Разбираемся, почему шоу стало меньше, и думаем о новых форматах.

Давно идут разговоры о том, что ледовых шоу стало слишком много – фигуристы уже объездили всю Россию, показали всё, что можно, а публика устала от развлечений такого формата.

А как на самом деле? Прошлой весной основные игроки рынка ледовых шоу провели три масштабных тура – 44 выступления в сумме. В этом году у Этери Тутберидзе, Ильи Авербуха и Евгения Плющенко планируется всего 32 шоу (бо́льшая часть из которых уже состоялась в марте и апреле).

У кого календарь поредел, а у кого увеличился, на что делают ставку продюсеры в этом году и каких форматов на нашем рынке не хватает? Разбираемся вместе с «Чемпионатом».

Фигуристы на шоу Ильи Авербуха

Фигуристы на шоу Ильи Авербуха

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Шоу Тутберидзе только растёт, Плющенко сделал ставку на зарубежье

У команды Тутберидзе этой весной – самая обширная география: шоу от Санкт-Петербурга до Владивостока, также не забыли про Урал, Сибирь и Поволжье. Всего в этом году в календаре значатся 12 шоу против 11 в прошлом году. При этом каждое шоу проходит в новом городе, а прошлой весной было по два показа в Санкт-Петербурге и Москве (девять разных городов в сумме). Год от года календарь растёт, и список становится масштабнее, во многие города в этом году Team Tutberidze приезжают впервые – к примеру, в Барнаул, Чебоксары и Тольятти.

Но есть и одно отличие от прошлых туров. Все города в списке – российские, а раньше бывало, что команда Тутберидзе завершала тур выездом за рубеж, проводила шоу в Казахстане и Узбекистане.

Проблемы в этом году возникли со звёздным составом – этой весной тур проходит без Анны Щербаковой и Камилы Валиевой. Но решение было найдено: в число хедлайнеров вошла Александра Трусова с новыми постановками от штаба Тутберидзе.

Александра Трусова на шоу Этери Тутберидзе

Александра Трусова на шоу Этери Тутберидзе

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Команда Евгения Плющенко в прошлом году провела 13 шоу по весне, из них – два масштабных показа в Петербурге с балетом. Этой весной ставка сделана совсем на другое: в списке всего три города, и все они – не российские (Минск, Ташкент и Баку). Жители этих городов смогут оценить сказочные постановки: сборник номеров в формате «Сказки Плющенко», а также «Лебединое озеро».

Хедлайнером шоу Плющенко последних двух лет всегда была Трусова. Если бы на апрель был запланирован и масштабный тур «Союза чемпионов», то Плющенко и Тутберидзе просто не смогли бы поделить Трусову между своими шоу, график Александры сейчас и так крайне плотный. Чего стоят четыре выступления за четыре дня по маршруту Тольятти – Минск – Нижний Новгород – Москва!

Но была у такого сжатого графика и другая причина: Евгений Плющенко сообщил на шоу в Минске, что три месяца назад перенёс сложную операцию на позвоночнике, поэтому было принято решение не проводить активный ледовый тур.
Что хочется отметить – все пять выступлений команды Плющенко готовятся очень тщательно: Елена Костылева разучивала поддержки с синхронистками к шоу «Сказки Плющенко», для многих номеров были обновлены костюмы, а к «Лебединому озеру» Алёна Косторная, например, уже несколько месяцев активно занимается балетом и учится выполнять элементы на пуантах.

Авербух чередует сборники и спектакли

Команда Ильи Авербуха в прошлом году провела самый масштабный тур – 20 шоу против 15 в этом году. Основные звёзды тура – Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин и Оксана Домнина с Романом Костомаровым.

Этой весной команде Ильи Авербуха удалось доехать до Дальнего Востока (в прошлом году майские шоу во Владивостоке и Хабаровске отменили). Чебоксары, Череповец, Саров, Саранск: европейская часть России – основное ядро тура. Отдельное место занимают два шоу в Санкт-Петербурге: в марте состоялся большой гала-концерт в «Юбилейном», а в мае планируется шоу в Ледовом дворце ко Дню Победы и Дню Труда.

Два шоу из списка – это показы полноценного большого спектакля «Кармен» в Перми. Изначально они должны были состояться осенью, но из-за операции Алексея Ягудина шоу перенесли на весну. Искали возможность показать шоу «Кармен» и в Москве, но не нашли удобные даты и площадку.

Как прошло мартовское шоу Авербуха в Питере:
«Не можем сегодня плясать». Авербух всё же провёл шоу в Петербурге, но изменил программу
«Не можем сегодня плясать». Авербух всё же провёл шоу в Петербурге, но изменил программу

Чем заинтересовывать публику дальше?

Как видно из статистики, шоу организовывается меньше, но глобального падения интереса пока не видно – в каких-то городах продолжают собирать полные залы и проблем с востребованностью нет. Основной упор продюсеры продолжают делать на летние курортные гастроли и на новогодние праздники,

Но зрителям, безусловно, нужны какие-то новые интересные вещи, ради которых они продолжат приходить на каток.

Интересный формат со сказочными номерами собрал Евгений Плющенко, но это шоу в первую очередь ориентировано на семейный просмотр с детьми. Для страстных поклонников фигурного катания и показательных номеров звёзд больших новинок пока не придумали.

В России пока ещё не пробовали формат шоу, как у Юдзуру Ханю, где всё внимание уделяется одной суперзвезде. Мало кто в мире фигурного катания настолько же популярен, как Юдзуру, так что сложно было бы представить полное повторение ажиотажа.

Но и в России есть суперзвезда, которая в теории могла бы в одиночку собрать целый зал – это Камила Валиева. Последний раз она выходила на лёд в конце января, перед вынесением решения о дисквалификации. Чтобы не нарушить правила отстранения, Камила обратилась в РУСАДА за консультацией, в каких мероприятиях она может участвовать. Если с участием в сторонних шоу могут возникнуть какие-то проблемы, то организовать своё собственное с коммерческим спонсором Валиевой никто не запретит. Было бы интересно посмотреть на это даже в качестве разовой акции, поскольку Камиле это по силам, было бы желание.

Последнее шоу Камилы Валиевой:
«И каждый раз навек прощайтесь». Последние выступления Валиевой перед дисквалификацией
«И каждый раз навек прощайтесь». Последние выступления Валиевой перед дисквалификацией
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