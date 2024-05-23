Триумф Загитовой или преодоление Щербаковой? Выбираем самую крутую победу россиянки на ЧМ!

Россиянки побеждали на чемпионатах мира в женском одиночном виде восемь раз. Каждая история триумфа — особенная. Все фигуристки прошли уникальный путь к громкому титулу и запомнились прекрасными выступлениями. Мы переживали и болели за них, с трепетом следили, как они штурмуют один прыжок за другим, а потом радовались их успеху, пока они гордо стояли на высшей ступени пьедестала.
Нет ни капли сомнения: не будь международного бана, наши девушки в последние три года тоже увозили бы золото с главного старта. Пока же остаётся с ностальгией пересматривать их фееричные прокаты и восхищаться тем, что они так красиво увековечили свои имена в летописи спорта.
Но чья победа на чемпионате мира была всё-таки самой эффектной и яркой? Может быть, Марии Бутырской, потому что она в принципе первой из наших одиночниц завоевала столь важное звание? Или одно из двух чемпионских выступлений Евгении Медведевой, которая брала золото два раза подряд?
Решать только вам! Все восемь историй побед представлены ниже. Голосуйте за своих фаворитов!
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Евгения Медведева, чемпионат мира — 2016
Именно Евгения Медведева стала первой воспитанницей Этери Тутберидзе, которая завоевала золото чемпионата мира. В 2016 году 16-летняя дебютантка произвела настоящий фурор в заокеанском Бостоне, спутав все планы американкам, которые, безусловно, надеялись на успех у себя дома. При этом в короткой программе Женя усыпила бдительность соперниц, допустив помарку на тройном флипе, который должен был идти в каскаде с тройным тулупом. Позже она прицепила этот тулуп к тройному риттбергеру, но всё равно остановилась на третьей текущей позиции, в то время как американка Грейси Голд захватила лидерство с преимуществом почти в три балла.
Можно было подумать, что юная ученица Тутберидзе не справилась с давлением первого чемпионата мира и волнение помешает ей чисто откататься и в произвольной программе. Но не тут-то было. В заключительный соревновательный день Женя выдала идеальное выступление, а нервы сдали как раз у Грейси Голд. Более того: Медведева установила в произвольной мировой рекорд, а по общей сумме баллов показала лучший на тот момент личный результат. Новая чемпионка мира с невероятным обаянием приняла золотую медаль на награждении, а позже призналась в интервью радио «Комсомольская правда», что ради чемпионата мира полностью отказалась от учёбы на две недели. Спорт для Жени на тот момент был превыше всего.
Евгения Медведева, чемпионат мира — 2017
На свой второй чемпионат мира, который проходил в Хельсинки, Евгения Медведева приехала в статусе абсолютного фаворита и уверенно защитила прошлогодний титул. Фигуристка играючи разделалась с соперницами, чистейшим образом откатав обе программы и побив два мировых рекорда — по баллам за произвольную и по общей сумме. К слову, предыдущие рекорды принадлежали ей же: она просто улучшила результаты с чемпионата Европы.
Женя привезла ближайшей конкурентке — канадке Кейтлин Осмонд — более 15 баллов! В эпоху, когда девушки не прыгали четверные, такой отрыв производил неизгладимое впечатление. А Илья Авербух, оценивая выступление Медведевой на чемпионате мира, назвал её олицетворением женского одиночного катания и напомнил, что защитить титул — очень сложная задача.
«Конечно, главное впечатление чемпионата из российской команды – это выступление Жени Медведевой. Здесь не надо быть гуру в фигурном катании, чтобы сказать, что она большая молодец, вопреки иногда звучащим мнениям о том, что её победа — нечто само собой разумеющееся. Такого не бывает – каждая медаль имеет свою особую ценность. Все знают, что отстаивать свой титул сложнее, чем завоёвывать, а Жене удалось повторить прошлогодний результат», — поделился Авербух в интервью «Спорт-экспрессу».
Анна Щербакова, чемпионат мира — 2021
Чемпионат мира в Стокгольме ознаменовался не только многочисленными ограничениями, отсутствием зрителей и масочным режимом в связи с пандемией, но и драматичной историей победы Анны Щербаковой. Ради поездки на главный старт она фактически поставила своё здоровье под угрозу: на отборочном чемпионате России выступила с температурой и уверенно отвоевала себе первый номер как в турнирной таблице, так и в сборной на чемпионат мира.
До Стокгольма Аня полностью так и не восстановилась. Приехала на чемпионат, страдая от последствий перенесённой пневмонии. Невзирая на все невзгоды, она выстояла в битве сильнейших и забрала желанное золото. В короткой программе откаталась без единой помарки. В произвольной её подвёл четверной флип: падение с элемента ультра-си отняло у неё много энергии, поэтому под конец программы она также неожиданно допустила ошибку на одном из вращений.
Стремящаяся всегда к совершенству Аня очень переживала, что эти недочёты могут стоить ей титула. Но оценка оказалась лишь на пару десятых ниже, чем у лидера в произвольной — Александры Трусовой. В итоге Щербакова с солидным отрывом вышла на итоговое первое место и буквально вытаращила глаза, увидев результат на табло. Даниил Глейхенгауз очень тепло поздравил ученицу, которая никак не могла поверить, что происходящее с ней — реальность. Все её жертвы окупились. Она вновь совершила невозможное и взобралась на вершину!
А ещё отметила день рождения прямо на показательных выступлениях. Торт для Ани на лёд выносил сам Нэйтан Чен!
Елизавета Туктамышева, чемпионат мира — 2015
Елизавета Туктамышева вернула золото чемпионата мира России в женском одиночном спустя 10 лет после победы Слуцкой в 2005-м. В далёкий Шанхай, где состоялся главный старт в 2015 году, 18-летняя воспитанница Мишина взяла с собой мощный козырь — тройной аксель. Этот суперпрыжок она специально готовила к первенству планеты, следуя тщательно разработанной стратегии мудрого тренера.
За месяц с небольшим до чемпионата мира она отправилась на небольшой турнир в Оберстдорфе, чтобы проверить новый элемент. Приземлить тройной аксель у неё тогда не получилось, но это помогло ей психологически настроиться на его выполнение в Шанхае. И действительно: именно на китайском льду в самый решающий момент сезона она с блеском сделала три с половиной в короткой программе и сразу захватила лидерство. В произвольной с трикселем Лиза уже не рисковала, но и без него отстояла лидерство и стала чемпионкой мира.
На пресс-конференции после соревнований Туктамышева рассказала, что отпразднует победу походом по магазинам: «Порадую себя шоппингом — наконец-то от души похожу по магазинам. Начну прямо с сегодняшнего дня. Вы даже не представляете, сколько времени я об этом мечтала».
Алина Загитова, чемпионат мира — 2019
Победа на чемпионате мира в Сайтаме поставила Алину Загитову в один ряд с легендарной королевой фигурного катания Ким Ю На. Получив золото первенства планеты, Алина, как и знаменитая корейская одиночница, собрала все титулы в фигурном катании — так называемый «Большой шлем». Однако путь к последнему недостающему громкому званию в коллекции ученицы Тутберидзе выдался максимально тернистым.
Выиграв Олимпиаду в Пхёнчхане, юная фигуристка не смогла в том же году взять чемпионат мира, а в следующем сезоне подверглась небывалому давлению. Неудивительно, что в такой ситуации у неё не всегда получалось собраться на соревнованиях. Результаты поползли вниз, и многочисленные хейтеры предрекали девушке фиаско на главном старте.
Но Алина вопреки всему подошла к решающему турниру в фантастической форме и продемонстрировала в Сайтаме два чистейших проката. Угнаться за столь шикарной Алиной не смогла даже Элизабет Турсынбаева с четверным сальховом. К тому же олимпийская чемпионка феерила и в короткой, и в произвольной с фирменным каскадом из тройного лутца и тройного риттбергера — чем не ультра-си? До сих пор на соревнованиях его практически никто не исполняет.
На церемонии награждения Алина запрыгнула на пьедестал почёта в точности как на Олимпиаде, а многочисленная публика на японских трибунах ликовала вместе с ней, осыпая громогласными аплодисментами.
Мария Бутырская, чемпионат мира — 1999
Мария Бутырская — первая россиянка, которая стала чемпионкой мира в женском одиночном виде. В далёком 1999 году она обошла всех на льду в Хельсинки и сенсационно завоевало золото главного турнира в возрасте 26 лет. Основные соперницы были на порядок младше неё, а будущей олимпийской чемпионке Солт-Лейк-Сити — американке Саре Хьюз не стукнуло даже 14 лет. Тем не менее Мария доказала, что при желании и упорстве можно взобраться на самую вершину. Победа на чемпионате мира представлялась ей недосягаемой мечтой, но она шла к ней, несмотря на многочисленные преграды, и не поддавалась соблазнам уйти в ледовые шоу, куда её давно зазывали.
Однажды знакомая хореограф Бутырской прямо посоветовала ей завершить карьеру, но спортсменка объяснила, что никуда не уйдёт, пока способна соревноваться или не добьётся заветного титула: «Знаете, у меня есть сон. Будто я приезжаю на чемпионат мира и выигрываю его. Понимаю, что это очень нереально, но я все равно буду кататься в любителях. Пока смогу. Или пока не стану чемпионкой мира».
И она действительно добилась своей цели! Претворила мечту в реальность и вывела женское одиночное в России на новый уровень.
Ирина Слуцкая, чемпионат мира — 2002
После горького поражения на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити от американки Сары Хьюз Ирина Слуцкая решительно отправилась на чемпионат мира в японском Нагано. Заклятая конкурентка туда не приехала, но от этого победа нашей одиночницы не стала менее эффектной. Слуцкая взяла своеобразный реванш, поднявшись на высшую ступень пьедестала, хотя сделать это действительно было непросто. Олимпийские игры едва отгремели, телу требовалась передышка. Но вместо того, чтобы поехать в заслуженный отпуск, фигуристка держала себя в форме для ещё одного главного старта.
Состязания в Нагано начались для Слуцкой не без огрехов: она сдвоила тройной лутц в короткой программе. Однако в произвольной откаталась безукоризненно и безоговорочно заняла первое итоговое место. При этом её выступление открывало сильнейшую группу участниц, поэтому существовала серьёзная угроза, что судьи постараются вытянуть в лидеры американку Мишель Кван. К счастью, обошлось. Огромные баллы Ирины досрочно определили исход турнира в её пользу.
Ирина Слуцкая, чемпионат мира — 2005
Практически полностью пропустив сезон-2003/2004 из-за тяжёлой болезни, Ирина Слуцкая, словно феникс, вернулась на следующий год и провела поистине «золотой» сезон. Все шесть стартов закончились для неё на первой ступени пьедестала, включая чемпионат мира в Москве. Выступать на домашнем главном старте было невероятно волнительно и ответственно, но спортсменка полностью оправдала возложенные на неё надежды. Взять во второй раз титул лучшей фигуристки планеты после всех выпавших на её долю испытаний, да ещё и в 26 лет — показатель фантастической силы духа и несгибаемой воли Слуцкой. После награждения она призналась журналистам, что золото чемпионата мира в Москве — самое дорогое в её коллекции наград.
«Это неописуемо — сколько радости сейчас испытываю. Эта медаль самая дорогая в моей коллекции — я это знаю точно. Пережить столько, сколько я пережила… До сих пор руки трясутся — и уже невозможно понять, то ли от напряжения, то ли от радости», — цитировали Слуцкую в «Спорт-экспрессе».