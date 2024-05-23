Триумф Загитовой или преодоление Щербаковой? Выбираем самую крутую победу россиянки на ЧМ!

Россиянки побеждали на чемпионатах мира в женском одиночном виде восемь раз. Каждая история триумфа — особенная. Все фигуристки прошли уникальный путь к громкому титулу и запомнились прекрасными выступлениями. Мы переживали и болели за них, с трепетом следили, как они штурмуют один прыжок за другим, а потом радовались их успеху, пока они гордо стояли на высшей ступени пьедестала.

Нет ни капли сомнения: не будь международного бана, наши девушки в последние три года тоже увозили бы золото с главного старта. Пока же остаётся с ностальгией пересматривать их фееричные прокаты и восхищаться тем, что они так красиво увековечили свои имена в летописи спорта.

Но чья победа на чемпионате мира была всё-таки самой эффектной и яркой? Может быть, Марии Бутырской, потому что она в принципе первой из наших одиночниц завоевала столь важное звание? Или одно из двух чемпионских выступлений Евгении Медведевой, которая брала золото два раза подряд?

Решать только вам! Все восемь историй побед представлены ниже. Голосуйте за своих фаворитов!

Если считаете, что какая-то победа должна быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять чьё-то победное выступление в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».